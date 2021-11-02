«Ювентус» — «Зенит»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».



Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.50.



«В четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Зенит». Матч важен для обеих команд. Туринцы хотят выиграть, чтобы ещё сильнее закрепиться на первом месте. А вот у питерцев ситуация сложнее.



Команда Семака намерена не отпускать далеко «Челси» и побороться за выход в плей-офф хотя бы со второго места. Думаю, вероятность такого развития событий есть. В этой группе всё можно и всё возможно.



«Ювентус» всё ещё находится не в стабильном состоянии, по крайней мере, в Серии А. До сих пор терпит неудачи там команда Аллегри, имеет какие-то внутренние проблемы. Тренер, по слухам, забрал всю команду готовиться на базу. Хотя в ЛЧ у туринцев всё далеко не так плохо.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Ювентус» — «Зенит».

У «Зенита» свои головные боли. В чемпионате России у клуба всё намного лучше, чем у «Ювентуса». Несмотря на два недавних поражения, сине-бело-голубые всё равно лидируют. После возвращения с паузы на матчи сборных клуб триумфально разгромил «Спартак».



Но вот в Лиге чемпионов подобных успехов команда Семака пока не добивается. Единственный плюс в её матчах в этом турнире – она не проигрывает крупно. Двум топам, «Челси» и «Ювентусу», клуб уступил с минимальным счётом 0:1. Это говорит об определённой подготовке «Зенита» к матчам ЛЧ. Сейчас он смотрится намного лучше, чем в предыдущие годы участия в этом турнире.



Впрочем, как бы ни готовился «Зенит» — «Ювентус» всё равно сильнее. Тем более ему сейчас нельзя проигрывать. В чемпионате туринцы и так часто расстраивают своих фанатов. Думаю, их ответная встреча пройдёт так же, как и в Санкт-Петербурге. «Ювентус» будет позволять своему сопернику играть совсем мало. Сам он с первых минут сломя голову не побежит вперёд.



По моему мнению, игра нас снова ждёт нудноватая, без большого количества забитых голов. Поэтому предложу поставить на простой, но достаточно рискованный вариант – победа «Ювентуса» с сухим счётом», — сказал Калиниченко.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.

Где покажут матч «Ювентус» — «Зенит»?

Прогноз Константина Генича на матч «Ювентус» — «Зенит».