«Бавария» — «Бенфика»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 4-го тура группового этапа ЛЧ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бавария» — «Бенфика».



Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 за 1.65.



«Бавария» — «Бенфика». Коэффициент на победу «Баварии» ничтожно низкий. В разных местах он составляет примерно 1.16-1.18. Даже меньше, чем 1.20. Все ожидают подавляющее преимущество «Баварии». С этим сложно не согласиться. Напомню, в последних встречах «Бавария» громила всех соперников, но затем неожиданно была разгромлена мёнхенгладбахской «Боруссией» в Кубке Германии.



Правда, после этого баварцы извинились перед своими фанатами и в последнем туре Бундеслиги в Берлине разгромили местный «Унион» со счётом 5:2. Получается, что тотал больше 3.5 мяча залетал в последних пяти матчах с участием «Баварии». Единственное исключение, что с Гладбахом всё было наоборот — забивал соперник, а не «Бавария».

Ставка на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.

Ничего хорошего этот поединок для «Бенфики» не обещает. «Бавария» стабильно в этом сезоне доказывает, что она несокрушима. Это действительно машина под руководством Нагельсмана. Единственное, что периодически сбивает баварцев с толку — это собственная самоуспокоенность, наплевательское отношение к соперникам. Мы видели примерно три подобные осечки, странные, скорее, даже и не по игре.



«Бавария» даже когда и проигрывает сенсационно, то не реализовывает огромное количество моментов. Как правило, такие осечки происходят в матчах с командами, на которых нет необходимого настроя. Очевидно, что в Лиге чемпионов в матче с «Бенфикой» эта мотивация у «Баварии» будет, тем более дома. Надо продолжать извиняться перед своими фанатами за то самое поражение в Гладбахе.



Думаю, что надо выбирать из каких-то верховых историй. Можно выбрать ставку на тотал больше 3.5 мяча. Можно выбрать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5), (-2). Можно выбирать ставку на забитые голы мюнхенцами и комбинировать это с победой. Вариантов масса.

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Лично я думаю, что любой из этих вариантов может зайти, но предпочту выбрать ставку с коэффициентом 1.65 на то, что «Бавария» забьёт не менее трёх голов. То есть индивидуальный тотал «Баварии» будет больше 2.5 мяча.



Для нынешней «Баварии» забить три мяча — это абсолютно не проблема. Практически в каждой игре «Бавария» создаёт не менее трёх, а зачастую и в разы больше голевых моментов. В великолепной форме Роберт Левандовски, который постоянно забивает. На гол Левандовского можно также поставить, но эта ставка подходит для экспресса из-за низкого коэффициента — 1.25. Это очень мало для ставки на персональный гол.



Можно заложиться на тотал больше 3.5 мяча или даже 4, можно взять «Баварию» с форой, но я выбираю именно тотал «Баварии» больше 2.5 за 1.65», — сказал Симонов.

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