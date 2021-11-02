СКА — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА — «Металлург» Мг.



Ставка: ничья за 4.05.



«Пятиматчевая победная серия СКА против аналогичной шестиматчевой серии «Магнитки» — чья серия окажется мощнее?



Складывается ощущение, что, когда Валерия Брагина всевозможными злочинными кознями отстранили от сборной, он глубоко выдохнул, перекрестился, а может быть, даже поставил в церкви свечку. После чего спокойно и без всяких нервотрёпок занялся делами своей команды, от которой его пока ещё не отстранили. И не отстранили, вполне возможно, потому, что те, которые отстраняют, сами сейчас ищут пятый угол и уворачиваются от массированных бомбардировок.



В общем, СКА сейчас и СКА тех времён, когда Брагин был «Фигаро там, Фигаро тут», — это две большие разницы. И лучше бы «Магнитке» встречаться с питерцами тогда, когда у них против уральцев не было ровным счётом никаких шансов. А теперь шансы есть, и весьма солидные.



Но и победу в основное время отдавать хозяевам – слишком им жирно будет. В этом сезоне магнитогорцев вообще обыгрывает только одна команда, и эта команда ни разу не СКА, а «Салават Юлаев». Если исходить из этой аксиомы, то «Магнитке» в текущем сезоне надо бояться только Уфу, а поскольку СКА точно не из Уфы, то и бояться питерцев нечего и можно их смело громить.



В общем, у обоих соперников есть все основания разнести соперника вдребезги и пополам. А это означает, что нас ждёт достаточно ровный матч с серьёзным количеством заброшенных шайб, которому, скорее всего, основного времени не хватит. А уже потом питерцы выковыряют у магнитогорцев второе очко», — сказал Лебедев.

Прогноз Павла Лысенкова на матч СКА — «Металлург».

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