СКА — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА — «Металлург» Мг.
Ставка: ничья за 4.05.
«Пятиматчевая победная серия СКА против аналогичной шестиматчевой серии «Магнитки» — чья серия окажется мощнее?
Складывается ощущение, что, когда Валерия Брагина всевозможными злочинными кознями отстранили от сборной, он глубоко выдохнул, перекрестился, а может быть, даже поставил в церкви свечку. После чего спокойно и без всяких нервотрёпок занялся делами своей команды, от которой его пока ещё не отстранили. И не отстранили, вполне возможно, потому, что те, которые отстраняют, сами сейчас ищут пятый угол и уворачиваются от массированных бомбардировок.
В общем, СКА сейчас и СКА тех времён, когда Брагин был «Фигаро там, Фигаро тут», — это две большие разницы. И лучше бы «Магнитке» встречаться с питерцами тогда, когда у них против уральцев не было ровным счётом никаких шансов. А теперь шансы есть, и весьма солидные.
Но и победу в основное время отдавать хозяевам – слишком им жирно будет. В этом сезоне магнитогорцев вообще обыгрывает только одна команда, и эта команда ни разу не СКА, а «Салават Юлаев». Если исходить из этой аксиомы, то «Магнитке» в текущем сезоне надо бояться только Уфу, а поскольку СКА точно не из Уфы, то и бояться питерцев нечего и можно их смело громить.
В общем, у обоих соперников есть все основания разнести соперника вдребезги и пополам. А это означает, что нас ждёт достаточно ровный матч с серьёзным количеством заброшенных шайб, которому, скорее всего, основного времени не хватит. А уже потом питерцы выковыряют у магнитогорцев второе очко», — сказал Лебедев.
Прогноз Павла Лысенкова на матч СКА — «Металлург».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Металлург».
- 2 ноября 2021
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:31
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 ноября 2021
-
19:00
-
18:40
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:41
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 октября 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:15