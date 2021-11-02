«Аталанта» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на игру группового этапа Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.62.



«МЮ» вернулся после «Ливерпуля» красиво, уволив Нуну Санту, победив «Тоттенхэм». Но всё равно я не перестаю задаваться вопросом — это «Юнайтед» был настолько хорош или «Тоттенхэм» настолько плох.



Да, «Манчестер перестроился и играл в три центральных защитника, но это также будет ещё предметом для обсуждения перед игрой с «Аталантой». «Манчестер» показал, что при такой гостевой модели способен играть на контратаках и с прессингом всё нормально, когда играет вторым номером.



В общем, мне кажется, что «Аталанте» вполне можно будет отдать мяч и так решит Уле-Гуннар Сульшер. Что касается самой «Аталанты», то эта команда в 12 подряд матчах отмечается, всего два сухих матча. В шести последних матчах у «Аталанты» обе забьют доезжают легко, там практически всегда верха.



Показательный матч с «Тоттенхэмом» не является таковым для обороны. «Аталанта» будет терзать «МЮ» и обязательно забьёт, как забьёт и «Манчестер», поэтому нас ждёт высокорезультативный футбол в итальянской встрече «Аталанты» и «Манчестер Юнайтед». То есть обе забьют и тотал матча больше 2.5 мяча», — сказал Казанский.

Какой канал покажет матч «Аталанта» — «МЮ»?

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Аталанта» — «МЮ».

Прогноз Тимура Журавеля на матч «Аталанта» — «МЮ».