«Ювентус» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 2 ноября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».



Ставка: победа «Ювентуса» в один мяч за 3.38.



«Зенит» с первых туров уверенно стартовал и пока удерживает первую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету подопечных Сергея Семака девять побед и два мирных исхода. В двух последних турах чемпион России забил 11 голов.



«Ювентус» после серии успешных игр потерял концентрацию, чем незамедлительно воспользовались соперники, которые нанесли «старой синьоре» два поражения подряд.



После первого круга итальянский коллектив возглавляет турнирную таблицу, при этом Санкт-Петербург занимает третье место.



Я считаю, что сегодня шансы будут у двух команд. Более того, в Турине на поле выйдет лучшая команда чемпионата России, у которой достаточно классных игроков, да и мотивации чемпиону не занимать.



В то же время «Ювентус» после двух осечек имеет больше шансов за счёт опыта и класса игроков. Я жду вязкой игры, где хозяева сумеют навязать свой футбол и закроют вопрос с победителем в группе.



Моя ставка – победа «Ювентуса» в один мяч», — сказал Мостовой.

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