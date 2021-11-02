СКА — «Металлург» Мг: прогноз Виталия Славина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют СКА и «Магнитка».



Ставка: победа СКА в основное время за 2.21.



«Первое в сезоне свидание лидеров Запада и Востока обещает захватывающую интригу и зрелище высшей пробы. Мало того, что СКА и «Магнитка» единолично и с отрывом возглавляют свои конференции, – оба клуба сейчас на подъёме.



Победная серия «Металлурга» достигла шести матчей. Повержены, в частности, «Йокерит» (5:4 ОТ), «Трактор» (3:2), «Ак Барс» (3:1). У СКА этот сериал короче на одну часть. Среди жертв тот же «Йокерит» (2:0), а также действующий чемпион «Авангард» (5:1) и амбициозное московское «Динамо» (3:2).



По ходу сезона СКА резко переформатировался. С приходом Робинсона, Гусева, Лехтонена и потенциально Волкова у Валерия Брагина теперь совсем другая команда, чем была в сентябре. Прежде всего это касается большинства, которым искусно рулят вернувшиеся из НХЛ Гусев и Лехтонен. Набрали отличную форму вратарь Юханссон, нападающие Кузьменко (дубль в ворота «Динамо») и капитан молодёжной сборной Хуснутдинов. Словом, у армейцев готово выстрелить любое из четырёх звеньев.



В «Металлурге» с постом номер один тоже полный порядок. Финн Олкинуора по проценту отражённых бросков и числу шайб в среднем за игру уступает в лиге лишь тому же Юханссону – 94,3% против 94,5% и 1,75 против 1,33. Есть вожак и в атаке. У канадца Филиппа Майе на балл больше, чем у Кузьменко – 27 (9+18) против 26 (8+18). Выше только капитан «Динамо» Шипачёв – 36 (13+23) очков.



В общем, сойдутся две отменно сбалансированные команды почти без слабых мест. Но верх возьмёт всё-таки СКА. Благодаря домашнему льду, набранному ходу, куражу и всё же на круг более мастеровитому составу. Много голов не жду – не более пяти», — сказал Славин.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч СКА — «Металлург».

Прогноз Владимира Плющева на матч ЦСКА — «Автомобилист».

Прогноз Павла Лысенкова на матч СКА — «Металлург».