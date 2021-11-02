«Ювентус» — «Зенит»: безусловный фрибет 1000 рублей к матчу Лиги чемпионов
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Сегодня, 2 ноября, в рамках Лиги чемпионов пройдёт матч между «Ювентусом» и «Зенитом». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет».
Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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