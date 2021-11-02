«Динамо» Киев — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Киеве

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Барселона» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.



«Динамовцы Киева под руководством Мирчи Луческу будут принимать «Барселону». Да, «Барселона» поменяла тренера, но Хави вроде бы не придёт, потому что у него есть контракт с катарским клубом. Команду продолжит возглавлять Серхи. В первом матче ему не удалось добиться победы — ничья с «Алавесом» 1:1. Эпизодами «Барселона» неплохо смотрелась, но опять потеряла Агуэро. У него тахикардия, он почувствовал сбивчивое дыхание и боль в груди. Не будут тренеры им рисковать. Да и сама «Барса» выглядит не очень убедительно.



В первом матче каталонцы при Кумане победили — 1:0. Но Киев смотрелся неплохо, смело. Думаю, эта смелость никуда не денется и в домашней игре. Сказать, что Киев точно не проиграет, я бы не решился, но игра должна получиться более результативной, чем встреча в Каталонии.



Думаю, вариант «2-3 гола» — самый подходящий для этой встречи. Потому что может быть 1:1, 2:0 или 3:0 в пользу той же «Барселоны» или 2:1», — сказал Генич.

Какой канал покажет матч «Динамо Киев» — «Барселона»?

Прогноз Алексея Андронова на матч «Динамо Киев» — «Барселона».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бавария» — «Бенфика».