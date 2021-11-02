«Ювентус» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит».



Ставка: «Зенит» не проиграет за 2.60.



«В этой группе сразу после жеребьёвки было понятно, что «Ювентус» и «Челси» будут разыгрывать первое место между собой.



После первых трёх игр «Ювентус» набрал 9 очков. Но не всё так гладко. В чемпионате Италии команда идёт на 9 месте. Аллегри строит новый «Юве», пока не всё получается. Мората и Кин, по мнению главного тренера, не дорабатывают во всех компонентах.



Тренер пошёл на беспрецедентный шаг. Команда на 6 дней закрывается на базе, чтобы готовиться к играм, в том числе и с «Зенитом». Эффект может быть как положительный, так и отрицательный.



«Зенит» в отличной форме. Команда хоть и пропускала от «Спартака» и «Динамо», но в целом сыграла отлично. В Турине «Зенит» постарается закрыться и искать шансы в контратаках. Линия атаки в хороших кондициях.



Исходя из этого, предлагаю два варианта. Первый – 2Х. Это я говорю не потому, что буду болеть за российский клуб, а потому, что объективно «Зенит» в порядке, а «Ювентус» — нет.



Вторая ставка – ТМ (2.5). «Ювентус», скорее всего, плохо сыграет в атаке, а «Зенит» будет закрываться. Мне кажется, что игра закончится со счётом 1:1», — сказал Мор.

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