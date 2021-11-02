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«Аталанта» — «Ман Юнайтед»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги чемпионов 2 ноября

«Аталанта» — «Ман Юнайтед»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги чемпионов 2 ноября
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Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

«Поговорим о поездке «Манчестер Юнайтед» в Бергамо, где у него будет матч с «Аталантой». Вы уже знаете, что никто не любит играть против «Аталанты», потому что это настоящая команда-заноза, команда, которая выжмет из вас все соки. Мне кажется, этих самых «соков» у «Манчестер Юнайтед» не очень много.

В моих глазах именно итальянская команда является фаворитом этого матча. Делая ставку на эту игру, я буду исходить из её силы. Мне кажется, что «Аталанта» победит, но очень рискованно ставить на победу.

Я поищу в этой встрече голы. Они обязательно будут. Немного дырявая оборона у «Манчестера», но матч с «Тоттенхэмом» не должен вас смущать. Только что пришло сообщение об увольнении Нуно, там всё плохо, так что это не мерило.

Мне кажется, что «Манчестер» обязательно пропустит, возможно, даже и два, что-то забьёт. Так что я бы играл в этом матче верх, просто верх по игре», — сказал Журавель.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Аталанта» — «МЮ».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бавария» — «Бенфика».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Ювентус» — «Зенит».

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