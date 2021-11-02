«Вильярреал» — «Янг Бойз»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Янг Бойз» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.67.
«4-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Начинаем с поездки в Вильярреал, где местная команда Уная Эмери будет принимать «Янг Бойз». С одной стороны, ситуация в группе простая. С другой — сложная. Пока что все команды имеют шансы на выход. «Янг Бойз» замыкает четвёрку, у него в активе 3 очка и победа над «МЮ». У «Вильярреала» и «Аталанты» — по 4. У «Манчестера» — 6.
4:1 — первый матч выиграл «Вильярреал» на выезде, счёт не совсем по игре — 2 мяча в концовке было забито. Но всё-таки «Вильярреал» поопытнее, покласснее. «Янг Бойз» же смелая команда, агрессивная. Она и в домашней встрече имела огромное количество моментов, но не повезло. Попадали в штангу, в голову голкипера «Вильярреала». Думаю, как минимум один раз «Янг Бойз» сможет забить в Испании. Не сказать, что в последних матчах команда Эмери очень надёжна в обороне. Она в каждом туре пропускает. От «Кадиса» пропустили три мяча, сейчас от «Валенсии» — 2. Шансы у швейцарцев будут.
Мой прогноз — «обе забьют» за 1.67. Но, как мне кажется, «Вильярреал» дома проиграть не должен, поэтому «1X и обе забьют» за 1.87 тоже весьма любопытное предложение», — сказал Генич.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Зенит».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Аталанта» — «МЮ».
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