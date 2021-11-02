«Ювентус» — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на игру 4-го тура группового этапа ЛЧ

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Зенит».



Ставка: обе забьют за 1.92.



«Ювентус» принимает «Зенит». Для «Ювентуса» — это возможность за два тура до конца обеспечить себе путёвку в плей-офф турнира. Для «Зенита» — это последний шанс зацепиться хотя бы за второе место, так как пока у команды Сергея Семака дела в Лиге чемпионов идут не очень хорошо. «Зенит» проиграл и «Ювентусу», и «Челси».



Сейчас мы видим по матчам чемпионата России, что «Зенит» на ходу. Команда находится в отличной форме. Отгрузила 11 мячей в ворота «Спартака» и «Динамо». «Зенит» показывает очень зрелищный футбол. Да, речь идёт о чемпионате России, так как в еврокубках пока так играть не удаётся. Пока добыта одна победа над «Мальмё». Но в матчах с фаворитами группы «Зенит» проигрывает и вообще ничего не забивает.



Есть серьёзные проблемы в созидании, не создаётся опасных моментов вообще. Сегодняшний матч — это возможность заполнить этот пробел и всё-таки постараться забить первый гол топ-команде. Тем более что «Ювентус» сейчас испытывает проблемы.



В чемпионате Италии «Ювентус» проиграл «Сассуоло». До этого были неудачные матчи. «Юве» сейчас в кризисе и перестраивается. Наверное, это проблемы команды, которая начала по-другому функционировать и работать под руководством Макса Аллегри.



Что интересно, у «Ювентуса» есть проблемы и в защите, несмотря на то что Аллегри строит оборонительный футбол. Именно в защите проблем хватает. Вот сейчас проиграли «Вероне», до этого уступили «Сассуоло». При этом до вот этих двух матчей «Ювентус» стабильно набирал очки, выигрывал и не пропускал.



Посмотрим, что будет в матче с «Зенитом». Мне кажется, что «Зенит» сейчас хорош в нападении. Питерцы в состоянии забить «Ювентусу». Дома это сделать не удалось, может быть, в Италии получится. У «Юве» есть проблемы в защите, но и в атаке команда сильна. Аллегри уже назвал игроков, которые не примут участия в матче, но сейчас это не очень-то и важно. У «Ювентуса» достаточный потенциал, чтобы забить «Зениту».



Я думаю, что в этом матче забьют обе команды. Игра получится хорошей и где-то даже атакующей. Мой прогноз обе забьют. Ставка, мне кажется, очень надёжная. Думаю, что игрокам «Зенита» должно хватить мастерства, чтобы они забили в Турине. «Ювентус» играет дома, он очень зол и мотивирован», — сказал Керимов.

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