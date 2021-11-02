СКА — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на встречу регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и «Металлург».



Ставка: ТБ 5 за 1.90.



«СКА резко усилился, став по составу лучшей командой лиги. Приехал сильный атакующий защитник Микко Лехтонен, форвард Валентин Зыков, и может быть, именно в этот день в КХЛ дебютирует нападающий Александр Волков, который брал Кубок Стэнли с «Тампой», а потом не закрепился в «Анахайме» и подписал четырёхлетний контракт в Питере.



Но этот заново собранный СКА ещё не стабилизировал свою игру. Поэтому вслед за блистательной победой в Балашихе над чемпионом «Авангардом» (5:1) следует матч-качели с рижским «Динамо» (5:4 бул.).



Но главный козырь СКА – это большинство, которым дирижирует главный вернувшийся из НХЛ игрок клуба – форвард Никита Гусев. Статистика показывает, что СКА по большинству на восьмом месте в лиге (24,7%). Но в последнее время этот показатель резко возрос.



«Металлург» же реализует 26,2% попыток в большинстве. Эта команда очень слаженная и сыгранная. И не просто так уральцы одержали 22 победы в 24 матчах. Командой рулит бывший тренер СКА Илья Воробьёв, набравшийся опыта в сборной России. «Магнитка» играет очень сильно в нападении, при этом там хорошие защитники и вратари.



Я бы в этом матче взял кэф 1.90 на то, что в этом матче мы увидим тотал больше 5.0 шайбы в основное время. Пять голов – это возврат денег, шесть и более шайб – это выигрыш. Обе команды обладают сильной атакой, и я думаю, что мы можем увидеть много голов», — сказал Лысенков.