«Аталанта» — «МЮ»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Бергамо

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 3.5 за 2.31.



«Очень ярким получился первый матч между этими командами. «Аталанта» вела, здорово провела первый тайм, но затем «Манчестер» сумел мощно надавить и не только отыгрался, но и победил. Сказалось мастерство футболистов «МЮ», да и «Аталанта» как-то неожиданно посыпалась.



Думаю, эта встреча получится не менее запоминающейся. «МЮ» в прошедшем туре выиграл 3:0 в гостях у «Тоттенхэма», отправив Нуну в отставку. То есть команда Сульшера вроде бы на эмоциональном подъёме, немного реабилитировалась за позор в матче с «Ливерпулем». «Аталанта» на последних минутах спасла игру с «Лацио» (2:2). Тоже какой-то позитив удалось вынести.



На мой взгляд, сила и тех и других в атаке. Нужно искать счастья у чужих ворот. Хорошо защищаться у «Аталанты» и «МЮ» не получается. Поэтому у нас все шансы увидеть не менее 4 мячей и в ответной игре», — сказал Титов.

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