«Ювентус» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов, где покажут в прямом эфире

2 ноября в Турине состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты уверены в победе итальянцев. Ставки на победу «Ювентуса» принимаются с коэффициентом 1.58: в случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1580 рублей. Победа «Зенита» оценивается в 6.95, а ничья — в 4.45.



Букмекеры склоняются к тому, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. На «обе забьют» дают 1.92, на гол в каждом тайме — за 1.74.



Гол Альваро Мораты идёт за 2.10, гол Сердара Азмуна — за 3.50, гол Клаудиньо — за 5.00. Результативный удар Пауло Дибалы оценён в 2.35.



Ставки на пенальти принимаются за 2.50, на удаление — за 3.60.



Прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.



Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Зенит».



Прогноз Виктора Гусева на матч «Ювентус» — «Зенит».