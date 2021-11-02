«Динамо» Киев — «Барселона»: смотреть онлайн, прямой эфир матча, по какому каналу

2 ноября в Киеве состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.69. Успех украинцев оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.15.



Эксперты уверены, что матч «Динамо» Киев — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, на гол Мемфиса Депая — за 2.00, на пенальти — за 2.50.

Прогноз Алексея Андронова на матч «Динамо Киев» — «Барселона».

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