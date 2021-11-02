«Реал Мадрид» — «Шахтёр»: прогноз Никиты Ковальчука на матч Лиги чемпионов

Блогер Никита Ковальчук дал прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Реала» в первом тайме с форой (-1.5) за 3.54, гол Винисиуса за 2.20.

«Мне кажется, что первая игра ответила на все вопросы. У «Шахтёра» сейчас много проблем и они связаны с некой проблемой роста украинского клуба и его игрой в защите в первую очередь. Во многом именно из-за этого настолько нестабильно играет «Шахтёр», хотя в чемпионате Украины последний матч был выигран.

Почему «Шахтёр» не сможет набрать очки в Мадриде?

Думаю, что донецкой команде будет сложно. Мадридский «Реал» будет играть так же, как он играл первую игру. Сценарий будет примерно схожий. Я не говорю, что будет ощущение, как будто «Шахтёр» на игру не приехал, но вот именно доминирование мадридского клуба наверняка будет присутствовать.



Я ставлю на победу «Реала», гол Винисиуса, он сейчас в очень хорошей форме. Если не сейчас, то когда? Также ставлю на то, что после первого тайма будет счёт как минимум 2:0».

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