«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.80, победа «Атлетико» с форой (+1) за 1.77, ИТБ 1 гола «Атлетико» за 2.28.

«Сразу отмечу, что я не очень понял, почему выставили такой высокий коэффициент на «обе забьют» — 1.80. Эти команды не так давно встречались, забили пять мячей на двоих. Моментов было достаточно. «Атлетико» после той игры пропустил четыре мяча в двух последующих матчах. В принципе, команда сейчас действует в обороне не так, как мы привыкли видеть. Облак не так выручает ни за клуб, ни за сборную в этом сезоне.



С чем это можно связать? Наверное, с чемпионством. Психологически выхолощена была команда. Долго сохраняла концентрацию, шла к своей цели. После такого хочешь или нет, но расслабление наступает. С этим и связаны многочисленные ошибки, не свойственные этой команде.



Что касается «Ливерпуля», то там много раз говорили, в чём проблема. Проблема в средней линии, которая недостаточно хороша, не служит щитом для обороны. После потери мяча проблемы случаются регулярно. Продолжают выбывать игроки средней линии. Кейта, с Фабиньо не всё понятно. Милнера нет. Тьяго также под вопросом. Предполагаю, что эти проблемы останутся на ближайшее время.



«Обе забьют» тут на поверхности, как мне кажется. Также вот этой нехватки мотивации, о которой я сказал выше, у «Атлетико» на этот раз не будет. Команда будет играть максимально собранно, а турнирное положение обязывает.



Второй вариант ставки — «Атлетико» с форой (+1). Третий вариант — это индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1. Всё здесь связано с выступлением испанцев. «Ливерпулю» будет сложно. Игра с «Брайтоном» показала, что всё далеко от идеала. Вот такие мои три варианта».

Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Атлетико»?

Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».