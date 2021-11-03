«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: где покажут, время начала матча, сыграет ли Месси

3 ноября в Лейпциге состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск.
Форвард парижан Лионель Месси не попал в заявку на игру из-за повреждения. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.41. Успех немцев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.86.
Эксперты уверены, что матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.47, на пенальти — за 2.50.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Реал» — «Шахтёр».
Прогноз Павла Занозина на матч «Шериф» — «Интер».
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