«Реал» — «Шахтёр»: эксперты оценили шансы украинского клуба набрать очки в Мадриде

3 ноября в Мадриде состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Шахтёр». Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.24. Успех украинцев оценён экспертами в 13.75. Ставки на ничью принимаются за 6.85. Если «Шахтёр» не проиграет, зайдёт коэффициент 4.75.
Почему «Реал» снова уверенно обыграет «Шахтёр»?
Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.14, на пенальти — за 2.50.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Реал» — «Шахтёр».
Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».
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