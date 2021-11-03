«Реал» — «Шахтёр»: прямой эфир матча, смотреть онлайн, по какому телеканалу покажут

3 ноября в Мадриде состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Шахтёр». Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.24. Успех украинцев оценён экспертами в 13.75. Ставки на ничью принимаются за 6.85. Если «Шахтёр» не проиграет, зайдёт коэффициент 4.75.

Почему у «Шахтёра» нет шансов в Мадриде?

Эксперты считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.



Прогноз Максима Калиниченко на матч «Реал» — «Шахтёр».

Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».