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«Ливерпуль» — «Атлетико»: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, по какому телеканалу

«Ливерпуль» — «Атлетико»: прямая трансляция матча, смотреть онлайн, по какому телеканалу
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3 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.72. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Эксперты уверены, что матч «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на гол Мохамеда Салаха — за 1.75, на гол Луиса Суареса — за 3.30.

Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Лестер» — «Спартак».

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