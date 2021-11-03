«Ювентус» — «Зенит»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» обыграл «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась со счётом 4:2.
На 11-й минуте после розыгрыша углового мяч отскочил к 11-метровой отметке, откуда Пауло Дибала пробил в угол ворот. На 26-й минуте игры защитник «Зенита» Вячеслав Караваев с левого фланга совершил подачу в штрафную, где защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи неудачно подставил голову, от которой мяч залетел в угол ворот.
На исходе часа игры нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил гол с пенальти. На 73-й минуте третий гол туринцев забил Федерико Кьеза. На 82-й минуте форвард Альваро Мората довёл счёт до разгромного. В компенсированное время встречи нападающий «Зенита» Сердар Азмун установил итоговый счёт.
Эксперты не сомневались в успехе итальянцев. Ставки на победу «Ювентуса» принимались с коэффициентом 1.57: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1570 рублей. Ничья оценивалась в 4.30, победа «Зенита» — в 6.80.
На тотал больше 2.5 гола давали 1.94, на тотал больше 5.5 гола — 13.0, на гол в каждом тайме — 1.70. «Обе забьют» оценивался коэффициентом 2.00, пенальти — 2.50, а точный счёт 4:2 в пользу «Ювентуса» — 60.0. Заключить пари на автогол предлагалось за 8.50.
Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Реал» — «Шахтёр».
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