«Динамо» Киев — «Барселона»: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто выиграл

«Барселона» обыграла киевское «Динамо» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонцев.

На 70-й минуте Ансу Фати из середины штрафной отправил мяч под перекладину после флангового прострела.

Эксперты считали каталонцев фаворитом. Поставить на победу «Барселоны» предлагалось с коэффициентом 1.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1650 рублей. Ничья оценивалась в 4.30, победа «Динамо» — в 6.30.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.15, на тотал меньше 1.5 гола — 4.00, а на «обе забьют — нет» — 2.00. Победа «Барселоны» всухую шла за 2.50, а точный счёт 1:0 в пользу сине-гранатовых — за 6.50.

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