«Аталанта» — «МЮ»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграл Роналду

В Италии состоялся матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед». Встреча группы F прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и закончилась со счётом 2:2.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч и оформил дубль. Португалец забил во всех четырёх играх группового этапа Лиги чемпионов.
На 12-й минуте Дуван Сапата с левого угла штрафной выполнил передачу на Йосипа Иличича, и тот плотным ударом низом пробил Давида де Хеа. На исходе первого тайма Бруну Фернандеш оставил пяткой мяч Роналду, а Криштиану расстрелял ворота соперника. На 58-й минуте колумбиец Сапата вывел итальянский клуб вперёд. В компенсированное время Роналду оформил дубль, установив финальный счёт в игре.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3800 рублей. Успех «Манчестер Юнайтед» оценивался в 2.32, успех «Аталанты» — в 3.15.
На тотал больше 2.5 гола давали 1.62, на тотал больше 3.5 гола — 2.60, на «обе забьют» — 1.55. Гол Криштиану Роналду оценивался в 2.00, гол в каждом тайме — в 1.55, а точный счёт 2:2 — в 12.0.
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