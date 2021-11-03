«Аталанта» — «МЮ»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграл Роналду

В Италии состоялся матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед». Встреча группы F прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и закончилась со счётом 2:2.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч и оформил дубль. Португалец забил во всех четырёх играх группового этапа Лиги чемпионов.

На 12-й минуте Дуван Сапата с левого угла штрафной выполнил передачу на Йосипа Иличича, и тот плотным ударом низом пробил Давида де Хеа. На исходе первого тайма Бруну Фернандеш оставил пяткой мяч Роналду, а Криштиану расстрелял ворота соперника. На 58-й минуте колумбиец Сапата вывел итальянский клуб вперёд. В компенсированное время Роналду оформил дубль, установив финальный счёт в игре.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3800 рублей. Успех «Манчестер Юнайтед» оценивался в 2.32, успех «Аталанты» — в 3.15.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.62, на тотал больше 3.5 гола — 2.60, на «обе забьют» — 1.55. Гол Криштиану Роналду оценивался в 2.00, гол в каждом тайме — в 1.55, а точный счёт 2:2 — в 12.0.

Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Лестер» — «Спартак».

Почему «Реал» снова уверенно выиграет у донецкого «Шахтёра»?