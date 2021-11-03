«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Ливерпуль» забьёт в 1-м тайме за 1.70.



«Ливерпуль» — безусловный фаворит. Уже в этом матче он может обеспечить себе место в плей-офф. Дальше уже борьба между «Порту» и «Атлетико» за вторую строчку, а «Милан» пока проиграл все три матча.



Мы помним, что было в Мадриде. «Ливерпуль» очень лихо начал и забил два быстрых мяча. Потом так же быстро «Атлетико» вернулся в игру и благодаря дублю Гризманна сравнял счет. Потом не совсем понятные действия Эрмосо, назначается пенальти, и Салах забивает третий гол. В конце матча еще и судья решал, назначить ли пенальти в ворота «Ливерпуля».

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Гризманн был удален, а значит, пропустит этот матч. У «Ливерпуля» есть вопросы по Фабиньо, сыграет он или нет. Если он сыграет, то это цемент в центре полузащиты. Вся основная группа атаки «Ливерпуля» в строю. Несмотря на последнюю ничью с «Брайтоном», красные выглядят очень мощно. Обратите внимание, что почти в каждом матче «Ливерпуль» лихо начинает и забивает. Так было с «Атлетико», с «Брайтоном», в предыдущих матчах. Есть определенный тренд. Этот тренд надо поддерживать.



«Ливерпуль» играет дома на «Энфилде», плюс есть такой себе «должок» за «Ливерпулем» после того, как «Атлетико» выбил как-то красных из Лиги чемпионов. «Ливерпуль», уже обыграв «Атлетико» в Мадриде, и здесь не настроен откладывать дело в долгий ящик и решить вопрос с выходом в плей-офф с первого места.



Мой прогноз — гол «Ливерпуля» в первом тайме. За это дают коэффициент 1,70. Соглашаться или нет — это уже ваш выбор. Но, раз уж «Ливерпуль» так начинает, вспомните, как «Ливерпуль» играл с «Миланом», когда в первые 15 минут нанес 11 ударов по воротам. Это не помогло «Ливерпулю» тогда выиграть первый тайм, но он все же забил», — сказал Генич.

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