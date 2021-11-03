Тейлор Фритц — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч в Париже

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Париже Тейлор Фритц – Андрей Рублёв.



Ставка: победа Рублёва с форой (-4) за 2.26.



«Американец Тейлор Харри Фритц – ровесник Андрея Рублёва – им по 24 года. Фриц сейчас находится на 26-м месте в мировом рейтинге, Рублев – на двадцать позиций выше. Трижды они уже встречались между собой. 2-1 по личным встречам ведет россиянин. Они в этом сезоне уже играли в Дубае, и Рублёв тогда выиграл в двух сетах.



Неплохой сезон у американца – он поднялся немного в рейтинге – 30 побед, 20 поражений, титулов нет. У Рублева 48 побед, 19 поражений, плюс еще титул. Но вот на последних нескольких турнирах выступил не очень удачно. Проиграл обидно в Москве, в Санкт-Петербурге. Осталось совсем чуть-чуть. Здесь турнир немного другой категории, он, конечно, должен настроиться. Соперник у него, конечно, не простой. Он неплохо держит заднюю линию, высокий, много двигается, обладает хорошим ударом справа.



Верю, что Рублёв на этом турнире сыграет хорошо, а потому он Фритца обыграет. Ему нужно хорошенько размяться и подготовиться к заключительному турниру сезона. Ставим на победу Рублева с форой (-4) гейма», — сказала Петрова.

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