Тейлор Фритц — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч в Париже

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Париже Тейлор Фритц – Андрей Рублёв.
Ставка: победа Рублёва с форой (-4) за 2.26.
«Американец Тейлор Харри Фритц – ровесник Андрея Рублёва – им по 24 года. Фриц сейчас находится на 26-м месте в мировом рейтинге, Рублев – на двадцать позиций выше. Трижды они уже встречались между собой. 2-1 по личным встречам ведет россиянин. Они в этом сезоне уже играли в Дубае, и Рублёв тогда выиграл в двух сетах.
Неплохой сезон у американца – он поднялся немного в рейтинге – 30 побед, 20 поражений, титулов нет. У Рублева 48 побед, 19 поражений, плюс еще титул. Но вот на последних нескольких турнирах выступил не очень удачно. Проиграл обидно в Москве, в Санкт-Петербурге. Осталось совсем чуть-чуть. Здесь турнир немного другой категории, он, конечно, должен настроиться. Соперник у него, конечно, не простой. Он неплохо держит заднюю линию, высокий, много двигается, обладает хорошим ударом справа.
Верю, что Рублёв на этом турнире сыграет хорошо, а потому он Фритца обыграет. Ему нужно хорошенько размяться и подготовиться к заключительному турниру сезона. Ставим на победу Рублева с форой (-4) гейма», — сказала Петрова.
Прогноз Надежды Петровой на матч Даниил Медведев — Илья Ивашко.
- 3 ноября 2021
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
01:03
-
00:57
-
00:51
- 2 ноября 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30