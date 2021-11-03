«Реал Мадрид» – «Шахтёр»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Шахтер» Донецк в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Шахтёра» с форой (+2) за 1.75.
«Мы помним, чем все закончилось в матче этих команд в Киеве. Мадридцы победили — 5:0. Гештальт закрыт, взят реванш за два поражения в прошлом сезоне. Вряд ли сейчас «Реалу» еще раз удастся так наказать соперника. 5:0 было не совсем по игре, особенно в первом тайме.
Да, у «Шахтера» мало что получалось создать в атаке, но в обороне все было неплохо до автогола. А во втором тайме индивидуальный класс футболистов «Реала» и ошибки игроков «Шахтера» привели к такому разгромному результату.
Какой канал покажет матч «Реал» — «Шахтёр»?
Думаю, Де Дзерби обязательно определенные корректировки сделает, и в Мадриде мы увидим уже немного другой «Шахтер», более сконцентрированный, более полезный, смелый и продуктивный в атаке.
Разброс в линии в сторону «Реала» вполне понятен. Мало кто верит в «Шахтер». Он еще ни одного мяча не забил. Но я бы попробовал взять «Шахтер» с форой (+2) за 1,75. Нормальный вариант. Если «Реал» и выиграет, то вряд ли разгромно», — сказал Генич.
Почему «Реал» снова легко выиграет у «Шахтёра»?
Прогноз Михаила Поленова на матч «Реал» — «Шахтёр»?
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