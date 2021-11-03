«Шериф» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Интер».
Ставка: победа «Интера» всухую за 2.09.
«Шериф» после первого круга группового этапа Лиги чемпионов возглавляет группу Д, где опережает «Реал», «Шахтер» и сегодняшнего противника. После двух подряд побед молдавский клуб только в третьей игре не справился с сегодняшним соперником.
«Интер» только третий – на счету чемпиона Италии по одной победе и ничье, которые принесли четыре очка, при этом команда забивала всего три раза.
Прогноз Александра Мостового на матч «Лестер» — «Спартак».
В чемпионате Италии чёрно-синие после 11 туров только на третьем месте, при этом отставание от лидеров составляет семь пунктов. Тирасполь после 12 туров уступает лидерам только три балла, при этом имеет три игры в запасе.
В этой игре я отдам предпочтение итальянской команде. Я считаю, что миланский коллектив сумеет выиграть на классе, что и произошло в первом круге. Тирасполь серьезно сопротивлялся, но ничего противопоставить «Интеру» так и не сумел, чего я жду и в этой дуэли. Предполагаю уверенную сухую победу чемпиона Италии», — сказал Мостовой.
Какой канал покажет матч «Шериф» — «Интер»?
Прогноз Егора Титова на матч «Шериф» — «Интер».
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