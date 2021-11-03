«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.81.
«ПСЖ» и «РБ Лейпциг» выдали яркую игру в Париже, в которой, пожалуй, на своём высочайшем уровне сыграл Лео Месси. Понятно, что «ПСЖ» будет фаворитом этого матча, но и «Лейпциг» не должен отказываться от того, что он делал.
Не надо просто играть с Парижем, закрываясь, как многие делают во Франции. Славу на континенте таким образом не заработаешь, а своих футболистов ничему не научишь. Нужно попробовать играть активно, играть вперёд и не напропускать столько, сколько «Лейпциг» пропустил в первом матче.
Полагаю, что содержание матча будет таким же, как в первой встрече. Наверняка здесь надо ставить на забитые голы и общий тотал. Собственно, ставка на «тотал больше 2.5 мяча и обе забьют» с коэффициентом 1.81 нас полностью устраивает», — сказал Андронов.
Где смотреть матч «РБ Лейпциг» — ПСЖ"?
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