«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид.



Ставка: «Ливерпуль» забьёт в обоих таймах за 2.49.



«Атлетико» может доставить серьезные проблемы «Ливерпулю». Но атакующая бригада Клоппа в невероятной форме находится. Я думаю, что не стоит обманываться игрой против «Брайтона»: там красные сами отпустили игру и вообще могли проиграть. А вот то, что было с «Юнайтед», гораздо важнее.



«Ливерпуль» забивает дважды или более в последних 12 матчах. То, что случилось с «Брайтоном» в начале игры, может произойти и с «Атлетико».

Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Атлетико»?

«Атлетико» забивает дважды в последних 6 встречах постоянно – это тоже крутой показатель. Битва будет любопытной.



В этой ситуации стоит обратить внимание не столько на оборонительные порядки «Ливерпуля», сколько на их атаку. Ставлю на то, что «Ливерпуль» забьёт в обоих таймах», — сказал Казанский.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Лестер» — «Спартак».

Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».