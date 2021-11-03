«Барыс» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Йокерит».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.83.



«Обе команды только-только вернулись с дальневосточного выезда. Но если для казахстанской команды это было так, в соседний подъезд сходить, то для «джокеров» каждый такой выезд – целое путешествие Синдбада с разговорами на целый год. Тут ведь надо понимать такой факт: финны наверняка в детстве не раз слышали о том, что их столица когда-то называлась Гельсингфорсом и была главной базой русского Балтийского флота. И именно там стояли гиганты линкоры, в стволы орудий которых спокойно залезал взрослый человек. И вот теперь они приезжают во Владивосток, где главная база Тихоокеанского флота располагается прямо в центре города, и там снова стоят русские корабли во главе с ракетным крейсером «Варяг», каждая ракета которого способна отправить на дно целую авианосную группировку.



Но это все лирика, а в сухом остатке у нас матч возвращенцев с Дальнего Востока, причем для финнов выездная серия еще не завершилась. Они уже успели обгадить «Сибири» такую красивую победную серию и будут еще три матча играть в гостях, пока полностью не озвереют.



Ну, а пока «джокеры» еще не озверели, но и в себя прийти не успели, «Барысу» надо ковать железо, не отходя от кассы. И все предпосылки для этого у казахстанцев есть. Ибо у финнов сейчас в голове непонятное время суток и прочие прелести, связанные с дальним выездом. Поэтому правильным будет спрогнозировать домашнюю победу казахстанских парней, сложную, трудовую, но в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счете», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Салават Юлаев» — «Амур».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Барыс» — «Йокерит».