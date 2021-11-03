«Шериф» — «Интер»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Молдавии

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шериф» – «Интер» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Шериф» не забьёт за 1.98.



«Шериф», как кажется, уже очень много очков набрал в этой группе. «Интер» в первой встрече победил — 3:1, сам себе создал проблемы, когда пропустил со штрафного. Хорошая, выстроенная игра у команды Юрия Вернидуба. Но стабильно хорошо играть против топ-клубов Европы всё сложнее и сложнее. Так, с кондачка уже не получится соперника удивить. К «Шерифу» готовятся, на него настраиваются.

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«Интер» в последних турах в чемпионате Италии научился играть на ноль — не пропустили от «Удинезе» и «Эмполи». У «Интера» уверенная, качественная, выстроенная игра. Симоне Индзаги прекрасно понимает, что ждёт «Интер» в этой группе. С «Шерифом» надо брать максимум очков, чтобы не сесть в лужу как в прошлом сезоне.



Мой прогноз — победа «Интера» всухую за 1.98. Либо просто можно сыграть, что «Шериф» не забьёт», — сказал Генич.

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