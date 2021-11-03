«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Амур».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1) за 1.42.

«Амуру» деваться некуда. Он вплотную подобрался к зоне плей-офф своей Восточной конференции, но тут в соперниках косяком пошли лидеры, хабаровская динамика движения по турнирной таблице рухнула вниз, и дальше ничего хорошего для дальневосточников не предполагается. Впереди шесть матчей на выезде, разделенных паузой на «Кубок Карьяла», и среди соперников есть лишь один, с которым «Амур» может и должен играть на равных, – «Куньлунь». Остальные – мама, не горюй. Да и по возвращении домой все эти элитарные мастодонты стадом ломанутся в Хабаровск. В общем, выбирать «Амуру» не из чего, делить соперников на «съедобных» и «несъедобных» не приходится. Остаётся одно: вгрызаться в каждом матче, а там как получится.

И в этом плане первый выездной матч выглядит для хабаровчан определённой надеждой. Во-первых, они сами ещё «бодрячки» и «свежачки», не замордованные долгим выездом и ночными перелётами. А «Салавату» наоборот, не с руки тратить на какой-то «Амур» много сил, поскольку у него впереди «Авангард» и «Трактор». То есть уфимцы постараются обойтись «малой кровью», и в этом заключается хабаровский шанс.

Впрочем, он всё равно остаётся мизерным, и закладываться на него не следует. Поэтому предположу, что «Салават» всё равно победит, не затратив при этом много сил, сделает это в основное время, пусть преимущество в счёте и будет совсем небольшим, в одну-две шайбы», — сказал Лебедев.

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