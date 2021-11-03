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«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Германии

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Германии
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».

Ставка: ничья за 3.78.

«РБ Лейпциг» после первого круга группового этапа Лиги чемпионов расположился на последней позиции в группе, где проиграл все три игры. Немецкий клуб отличился лишь тем, что пропустил больше всех в ЛЧ, – 11 голов. «ПСЖ» на первой позиции, где опережает «Манчестер Сити» на один балл.

В последней игре парижане обыграли сегодняшнего противника со счетом 3:2. В чемпионате Франции сине-красные записали на свой счёт 10 побед и один раз сыграли вничью, что принесло 31 балл и лидирующее положение.

Прогноз Александра Мостового на матч «Лестер» — «Спартак».

На счету «быков» четыре победы и только восьмое непривычное место в турнирной таблице Бундеслиги. «Ред Булз» пропускал в каждой игре, при этом порадовал результативностью в атаке, которая отличалась 21 раз.

В Париже всё нормально, но неприятные эпизоды из команды проскакивают. Лейпциг играет на своем поле и я рискну сделать ставку на то, что немецкий коллектив сегодня не проиграет и сумеет вырвать первые очки. Рискну и поставлю на мирный исход», — сказал Мостовой.

Где смотреть матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ»?

Прогноз Павла Занозина на матч «Шериф» — «Интер».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Реал» — «Шахтёр».

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