«Реал» – «Шахтёр»: прогноз Егора Титова на игру группового раунда Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Шахтёр» Донецк в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.00.



«Шахтёр» вроде бы показывает хорошие результаты на внутренней арене — выигрывает матч за матчем, в основном крупно, но всё это не имеет отношения к матчам против «Реала». Мадридцы настроились на первую игру и стёрли в порошок соперника — 5:0. Очень болезненное поражение. Учитывая домашнее поражение от «Шерифа», мадридцы и к этой встрече отнесутся серьёзно. Я в этом уверен. Лига чемпионов — особенный турнир для «Реала». Одну осечку допустили, сейчас надо играть на своём уровне, побеждать и обеспечивать себе место в стадии плей-офф.



От «Шахтёра» здесь мало что зависит. Даже в домашней игре почти ничего создать не удалось, в Мадриде будет ещё сложнее, если «Реал» сыграет с необходимым настроем. Боюсь, что здесь может повториться история первой игры. Поставлю на победу «Реала» с форой (-2)», — сказал Титов.

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