«Реал» – «Шахтёр»: прогноз Егора Титова на игру группового раунда Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Шахтёр» Донецк в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.00.
«Шахтёр» вроде бы показывает хорошие результаты на внутренней арене — выигрывает матч за матчем, в основном крупно, но всё это не имеет отношения к матчам против «Реала». Мадридцы настроились на первую игру и стёрли в порошок соперника — 5:0. Очень болезненное поражение. Учитывая домашнее поражение от «Шерифа», мадридцы и к этой встрече отнесутся серьёзно. Я в этом уверен. Лига чемпионов — особенный турнир для «Реала». Одну осечку допустили, сейчас надо играть на своём уровне, побеждать и обеспечивать себе место в стадии плей-офф.
От «Шахтёра» здесь мало что зависит. Даже в домашней игре почти ничего создать не удалось, в Мадриде будет ещё сложнее, если «Реал» сыграет с необходимым настроем. Боюсь, что здесь может повториться история первой игры. Поставлю на победу «Реала» с форой (-2)», — сказал Титов.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Реал» — «Шахтёр».
Прогноз Михаила Поленова на матч «Реал» — «Шахтёр».
- 3 ноября 2021
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:08
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
01:03
-
00:57
-
00:51
- 2 ноября 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00