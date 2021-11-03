«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Ильи Казакова на игру 4-го тура группы Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Атлетико».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.
«Предлагаю поставить на ТБ (2,5). Команда Диего Симеоне в этом сезоне – не тот кремень и камень, который штамповал очень скучные по результату, но эмоциональные по содержанию матчи с минимальным счётом.
Ну и «Ливерпуль» – команда, которая в этом сезоне показывает весёлый футбол. Взять даже последний тур АПЛ, пусть красные и потеряли очки.
Я думаю, что ставить на результат бессмысленно. Хотя «Ливерпуль» должен быть ближе к победе. Предыдущая игра получилась слишком убедительной для англичан.
Но я бы поставил в этой встрече только на количество голов», — сказал Казаков.
Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».
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