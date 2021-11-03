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«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Ильи Казакова на игру 4-го тура группы Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Ильи Казакова на игру 4-го тура группы Лиги чемпионов
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

«Предлагаю поставить на ТБ (2,5). Команда Диего Симеоне в этом сезоне – не тот кремень и камень, который штамповал очень скучные по результату, но эмоциональные по содержанию матчи с минимальным счётом.

Ну и «Ливерпуль» – команда, которая в этом сезоне показывает весёлый футбол. Взять даже последний тур АПЛ, пусть красные и потеряли очки.

Я думаю, что ставить на результат бессмысленно. Хотя «Ливерпуль» должен быть ближе к победе. Предыдущая игра получилась слишком убедительной для англичан.

Но я бы поставил в этой встрече только на количество голов», — сказал Казаков.

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