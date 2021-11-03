«Боруссия» Д — «Аякс»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги чемпионов 3 ноября

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Боруссия» Дортмунд — «Аякс».



Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии» меньше 1.5 за 1.93.



«В 3-м туре Лиги чемпионов Дортмунд сенсационно уступил «Аяксу» на выезде со счётом 0:4. В «Боруссии» травмирован Холанд, и это драматически обедняет её атакующий потенциал. Помимо этого, у хозяев в лазарете ещё несколько важных игроков: Рейна, Дахуд, Джан, Геррейро. С такими потерями сложно поверить в успех «Боруссии».



«Аякс» в 15 матчах сезона пропустил лишь три (1!) мяча и едет в качестве фаворита в Дортмунд. Единственный тревожный звонок — ничья 0:0 с «Хераклесом» в чемпионате Нидерландов. Однако она случилась при подавляющем преимуществе игроков «Аякса».



Полагаю, у гостей хорошие шансы набрать очки в Германии, а «Боруссия» из-за потери почти всей линии атаки, за исключением Ройса, вряд ли забьёт более одного мяча надёжной обороне нидерландского клуба», — сказал Симонов.

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