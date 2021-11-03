«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу 4-го тура Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».



Ставка: ТМ 3.5 за 1.60.



«Осенью 2020 года «Лейпциг» выиграл домашнюю игру у «ПСЖ» со счётом 2:1, в матче было два удаления (правда, оба уже после забитых мячей в последние 30 минут игры). Матчи этих соперников в принципе получаются богатыми на карточки — антирекорд составил 4 ЖК в игре плей-офф ЛЧ-2019/2020, в остальных случаях же был ТБ 4,5. Думаю, стоит продолжить играть по тренду ТБ ЖК: это следует как из истории противостояния, так и из нервного состояния «ПСЖ», в матчах с участием которого в последнее время регулярно показывают много жёлтых карточек.

Прогноз Александра Мостового на матч «Лестер» — «Спартак».

У «ПСЖ» много потерь — из-за травм не играют Вератти и Паредес, под вопросом участие заболевшего Мбаппе и Месси, который был заменён в перерыве игры с «Лиллем», так как, по словам тренера, «почувствовал дискомфорт». Лео получил оценку 3 из 10 от французских СМИ за эту игру. По сути, вероятный результат будет напрямую зависеть от итогового состава парижан (без Мбаппе и Месси я бы назвал очень вероятным исходом ничью), поэтому с выбором ставки я бы дотянул до объявления стартовых составов.

В любом случае, даже в случае появления звезд на поле, их состояние трудно назвать оптимальным. В этой связи я не жду в матче более 3 голов, как это случилось в поединке в Париже, где блистал Месси. Сейчас, по слухам, Лео проиграл борьбу за «Золотой мяч» и может находиться в не лучшем моральном состоянии», — сказал Симонов.

Какой канал покажет матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ»?

Прогноз Егора Титова на матч «Шериф» — «Интер».

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