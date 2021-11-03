«Ливерпуль» — «Атлетико»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.



«Красные лидируют в группе Лиги чемпионов, одержав победы во всех противостояниях. Дружина Юргена Клоппа после разгрома «Манчестер Юнайтед» (5:0) не смогла справиться с «Брайтоном» (2:2). Тем не менее мерсисайдцы — единственные, кто ещё не проигрывал в АПЛ.



На мой взгляд, ставку лучше сделать в пользу хозяев поля. Дома им обычно удается демонстрировать хороший атакующий футбол, так ещё и лидеры находятся в великолепной форме. К тому же они ещё не проигрывали в этом сезоне.

Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Атлетико»?

«Матрасники», помимо поражения от сегодняшнего оппонента, имеют ничейный результат в первом туре с португальским «Порту» (0:0). В предыдущем матче испанцы наладили игру в обороне и наконец-то набрали три балла в противостоянии с «Бетисом» (3:0). Это подняло их в четвёрку Ла Лиги.



Думаю, мадридскому коллективу на выезде будет сложно. Дома шансы были хороши, однако удаление сломало игру. К тому же сегодня на поле Гризманн не выйдет. Сейчас англичане будут чуть сильнее», — сказал Павлюченко.

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