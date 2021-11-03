«Шериф» — «Интер»: время начала матча Лиги чемпионов, какой канал покажет, где смотреть

3 ноября в Тирасполе состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.27. Успех «Шерифа» оценён экспертами в 13.00. Ставки на ничью принимаются за 6.20.



Эксперты уверены, что матч «Шериф» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.88. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на гол Лаутаро Мартинеса — за 1.85, на гол Ивана Перишича — за 3.00.

Прогноз Павла Занозина на матч «Шериф» — «Интер».

Прогноз Егора Титова на матч «Шериф» — «Интер».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».