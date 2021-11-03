«Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Ставка: победа «Галатасарая» за 1.80, тотал меньше 2.5 гола за 2.13.

«В первую очередь нужно говорить о том, что в этой группе забивается очень мало голов. «Галатасарай» в Лиге Европы не пропустил вообще ни одного гола. В то время как «Локомотив» забил всего 1 гол.



Это уже наталкивает на мысль, что голов в матче много не будет. Я с удивлением обнаружил, что коэффициент на тотал меньше в районе двойки. Моя первая ставка именно такая – ТМ 2.5.



«Локомотив» хоть и вырвал победу, но убедительно не выглядит. Команда перестраивается. Поначалу я был настроен негативно по отношению к новому тренеру клуба. Но сейчас я вижу, что «Локо» становится на правильные рельсы: старается играть в более современный футбол, который может в дальнейшем принести результат. Играть на европейских скоростях не всегда получается, но команда старается.



Что касается «Галатасарая», то клуб набрал неплохую форму. В 4 матчах чемпионата Турции из 5 команда выиграла. Хорошо играет дома: победы в 3 последних матчах. В рамках Лиги Европы «Галатасарай» дома обыграл «Лацио».



Всё это говорит о том, что «Локомотиву» будет очень тяжело. Российским командам непросто проводить по 2 матча в неделю. К тому же с травмами в распоряжении «Локо» не так уж много игроков. При этом футбол у них энергозатратный.



Думаю, что «Галатасарай» победит. Эта победа гарантирует туркам выход в весеннюю стадию».

Какой канал покажет матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Лестер» — «Спартак».