«Лестер» — «Спартак»: прогноз Артура Петросьяна на матч «Лестер» — «Спартак»

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер» — «Спартак».

Ставка: победа «Лестера» с форой (-1.5) за 1.98, ИТБ 2 гола «Лестера» за 1.60.

«Было показательно сравнить то, как играли две команды на этих выходных. «Спартак» и «Манчестер Юнайтед», которые потерпели громкие поражения в важных матчах с принципиальными соперниками.



«Юнайтед» сыграл в отличный футбол, у игроков горели глаза, команда действовала максимально дисциплинированно и заслуженно переиграла «Тоттенхэм».



Про «Спартак» нельзя сказать ничего, что я сказал про «МЮ». Глаза не горели, движения не было, желания особого у игроков не было. Даже если бы «Спартак» и не упустил победный счёт, все эти моменты сохранились бы. Команда не производит впечатления команды, которая переживает за результат, которая рвёт одно место, чтобы показывать результат и играть для болельщиков, для тренера. Особых перспектив у этого тренера с этими игроками не видно.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».

«Лестер» — это команда другого уровня, что было заметно в московском матче. Когда «лисы» начали играть, то у «Спартак» уже шансов не было. Турнирное положение обязывает. «Лестер» будет играть на победу, как и в Москве. Думаю, что здесь не будет особых шансов у «Спартака».



Последняя игра в чемпионате обяжет команду Брендона Роджерса извиниться за результат. Команда не была плоха в матче с «Арсеналом», но там чудеса творил вратарь «канониров». Если бы не он, счёт был бы другим. Думаю, что в этом матче «Лестер» сыграет на хорошем и мощном уровне и своего добьётся.



Ставки все будут от англичан. Победа «Лестера» с форой полтора и индивидуальный тотал «Лестера» больше двух. Мне кажется, в два мяча как минимум хозяева должны победить».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Лестер» — «Спартак».

Какой канал покажет матч «Лестер» — «Спартак»?

Прогноз Виктора Гусева на матч «Лестер» — «Спартак».