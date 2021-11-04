«Лестер» — «Спартак»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче Лиги Европы

4 ноября в Лестере состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Лестер Сити» — «Спартак» Москва. Начало игры — в 23:00 мск.



Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.33. Успех россиян оценён экспертами в 10.75. Ставки на ничью принимаются за 6.30.



Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».



Эксперты полагают, что матч Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.



Гол в первые 15 минут идёт за 2.75, пенальти — за 2.50, а красная карточка — за 3.80.

Какой канал покажет матч «Лестер» — «Спартак»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Лестер» — «Спартак».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Лестер» — «Спартак».