«Галатасарай» — «Локомотив»: где покажут, во сколько начало матча, какой телеканал

4 ноября в Стамбуле состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив». Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу стамбульцев можно с коэффициентом 1.75. Успех москвичей оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 4.20.



Эксперты думают, что матч «Галатасарай» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.80, на гол Джирано Керка — за 4.00, на гол Рифата Жемалетдинова — за 6.00.

Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Лестер» — «Спартак».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».