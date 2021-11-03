«Реал» — «Шахтёр»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, кто выиграл

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Результативную передачу отдал форвард мадридцев Винисиус Жуниор. На исходе первого тайма нападающий «Шахтёра» Фернандо сравнял счёт после передачи полузащитника Алана Патрика. На 61-й минуте игры Бензема оформил дубль. Автором результативной передачи вновь стал Винисиус.

Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 1.23: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1230 рублей. Успех «Шахтёра» оценивался в 15.50, ничья — в 7.20.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.47, на «обе забьют» — 2.01, на гол в каждом тайме — 1.60. Точный счёт 2:1 в пользу «Реала» шёл за 9.00, гол Карима Бензема — за 2.00.

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