«Лестер» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».



Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.93.



«Матч «Лестер» — «Спартак» на горизонте. В этой игре будет тоже весело, я уверен. «Лестеру» нужно забираться на первое место, обходить «Легию». «Лестеру» надо смыть с себя то, что случилось с ним в матче с «Арсеналом», а «Спартак» непредсказуем.



Мы видели, что «Спартак» сделал с «Наполи», как он сыграл с «Лестером» — было весело. Я думаю, что здесь можно оттолкнуться от угловых. У «Лестера» игра сосредоточена не только на Варди, но и на проходах крайних защитников. Думаю, что угловых будет предостаточно.



Все мы знаем уязвимость «Спартака». Уж если мы знаем, то Брендан Роджерс тем более готов обратить на это внимание или вспомнить то, что было недавно в Москве.



Думаю, что фланговых проходов и подач будет достаточно, угловых будет много. «Спартак» не будет особо стесняться выбивать мяч за пределы поля, если «Лестер» станет переть, а он попрёт. Думаю, что высокий тотал угловых в этой встрече можно рассмотреть», — сказал Казанский.