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«Галатасарай» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

«Галатасарай» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив».

Ставка: победа «Галатасарая» в один мяч за 3.52.

«После трёх туров текущего группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» добыл две победы и один раз сыграл вничью, что принесло семь очков и первую позицию. Не могу не отметить, что турецкий клуб не пропускал.

«Локомотив» без побед – одна ничья принесла один балл и только последнее место в группе. В двух последних турах железнодорожники проиграли – «Лацио» и сегодняшнему противнику.

Какой канал покажет матч «Галатасарай» — «Лестер»?

В чемпионате России красно-зелёные играют куда более уверенно и занимают второе место. Порадовали две победы подряд в последних турах над «Сочи» и «Нижним Новгородом».

Стамбул пока на шестой позиции в Суперлиге, но от второго места коллектив отделяют каких-то три очка. В этой группе ситуация очень запутанная, при этом я считаю, что наша команда вряд ли сможет выбраться с последнего места.

«Локо» выдал неплохой старт в сезоне РПЛ, но чего-то пока не хватает, в том числе и стабильности. Ожидаю забитые голы, но сделаю ставку на успех турецкой дружины», — сказал Мостовой.

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».

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