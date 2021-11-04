«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Сибирь».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.53.



«Обоих соперников сейчас нещадно штормит. «Штормит» — это значит, что показываемые ими результаты плохо или совсем не просчитываются. Скажем, казанцы «сгорают» 0:5 в Челябинске и тут же обыгрывают «Авангард» (причём «ястребов» обыгрывают дважды за полторы недели). «Сибирь» выдает на-гора четырёхматчевую победную серию, в ходе которой всухую разбирается с тем же «Трактором» и ЦСКА, а затем тоже всухую пролетает дома «Йокериту». Причём никакой математической системы в чередовании этих побед и поражений нет и в помине. Значит, нам предстоит руководствоваться чем-то более фундаментальным, но при этом держать в голове, что может быть совершенно нелогичный исход.



Более фундаментальным и в данном случае, и вообще всегда является, конечно же, статистика личных встреч. Тут у «Ак Барса» без малого двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках, а в Казани так и вовсе более чем трёхкратное. Таким образом, если не брать в расчёт текущие заскоки обеих команд, то новосибирцам в столице солнечного Татарстана делать, собственно говоря, нечего.

И тут мы возвращаемся к началу: соперников-то штормит, стоит ли на это закладываться и на сколько?



Отдавать с криком «Да наплевать!» победу гостям я всё-таки не рискну. Как ни крути, но с командами ниже уровнем «большие татары» играют достаточно исправно, хоть и не без огрехов. Плюс «Сибирь» хоть и обыгрывает иногда вышестоящих, но в систему это не превратилось. Поэтому я все-таки поставлю на домашнюю победу казанцев, одержанную в основное время в весьма низовом матче с небольшим преимуществом в одну-две шайбы и тоталом, не превышающим 5.5», — сказал Лебедев.

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