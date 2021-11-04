«Лестер» — «Спартак»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги Европы «Лестер» – «Спартак».
Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.24.
«Лестер» и «Спартак» сыграют в ответном матче группового этапа Лиги Европы. На этот раз их матч состоится в Англии, на домашнем стадионе «лис».
Про «Спартак» в этом сезоне можно говорить бесконечно, особенно о его проблемах. Но если смотреть на таблицу в ЛЕ, то не всё у красно-белых так плохо. Да, они идут последними, однако отставание от соперников выше составляет всего один балл. Да даже лидирующую «Легию» команде Витории по силам догнать – разрыв составляет три очка.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Лестер» — «Спартак».
Да и само нахождение «Легии» на первом месте – достаточно аномальное событие. Этот клуб проваливает свой домашний чемпионат, где дела у него идут ещё хуже, чем у «Спартака» в РПЛ. «Лестер» же является представителем английской Премьер-лиги, где простых команд не бывает.
В какой бы форме сейчас ни был «Спартак», «Лестер» всё равно будет оставаться фаворитом встречи. В Москве он, конечно, позволил красно-белым разбежаться и забить пару мячей.
Ситуация по сравнению с их прошлой встречей почти не поменялась – состав у «Спартака» практически тот же. Футболисты этой команды сейчас находятся не в лучшем психологическом состоянии. Но английские трибуны с болельщиками могут добавить адреналина москвичам.
Ничего невозможного нет. «Спартак» это уже доказал в Неаполе. Надеюсь, что красно-белые смогут переступить через себя, выпрыгнуть буквально из бутс и добиться положительного результата. Учитывая то, как обе команды играют в обороне, можно будет считать голы с первых минут. Так что предложу заключить пари на тотал голов в первом тайме больше 1.5», — сказал Калиниченко.
Прогноз Александра Мостового на матч «Лестер» — «Спартак».
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